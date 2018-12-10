На зимние праздники запустят еще два дополнительных поезда

Продажа билетов на два дополнительных поезда, соединяющих столицу со Львовом, уже открыта.

Акционерная компания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период новогодних и рождественских праздников, помимо ранее назначенных 5 дополнительных поездов, назначила еще два состава из Киева во Львов.

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Как сообщила пресс-служба компании, уже открыта продажа билетов на дополнительный поезд №181/182 Киев – Львов, который будет отправляться 22, 23, 26, 27, 30, 31 декабря 2018 года и 5, 6, 9, 10, 13, 14 января 2019 года в 00:33 и прибывать во Львов в 10:45. В обратном направлении поезд будет отправляться 21, 22, 25, 26, 29, 30 декабря и 4, 5, 8, 9, 12, 13 января в 12:18 и прибывать в столицу в 22:11.

Также можно приобрести билеты на дополнительный поезд №191/192 Киев - Львов, который будет отправляться 23, 25, 28-31 декабря и 2-6, 8-13 января в 7:42 и прибывать во Львов в 17:49. В обратном направлении поезд будет отправляться 23, 25, 28-30 декабря и 1-5, 7-13 января в 11:57 и прибывать в столицу в 21:44.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря "Укрзализныця" открыла продажу билетов на 5 дополнительных поездов на зимние праздники, соединяющие Киев с Николаевом и Запорожьем, Харьков с Покровском и Запорожьем, Кременчуг с Бахмачем.

Всего "Укрзализныця" планирует назначить около 30 дополнительных поездов на зимние праздники.