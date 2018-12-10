В Украине растаможили по новым правилам первую тысячу «евроблях»

С момента первого оформления авто на еврономерах по новым правилам, с 26 ноября по 10 декабря, в бюджет уплачено 65,8 млн грн.

Таможни Государственной фискальной службы (ГФС) оформили первую тысячу автотранспортных средств с иностранной регистрацией по новым льготным условиям, сообщает пресс-служба ГФС.

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"Черновицкая таможня ГФС осуществила таможенное оформление тысячного автомобиля на еврономере. Это было легковое транспортное средство марки Nissan 2011 года выпуска. Его таможенная стоимость составляла более 194,6 тыс. грн. В госбюджет гражданин уплатил почти 87,9 тыс. грн, из которых добровольно уплачена сумма в размере 8 500 грн за несоблюдение сроков и условий таможенных режимов временного ввоза или транзита», - сказано в сообщении.

В целом, по данным пресс-службы, всего по новым правилам с момента первого оформления транспортного средства с иностранной регистрацией, с 26 ноября по 10 декабря, в бюджет уплачено 65,8 млн грн, при этом владельцы авто сэкономили 38,6 млн грн благодаря льготным условиям.

Также сообщается, что за указанный период 19 таможен осуществили таможенное оформление автомобилей, которые были ввезены в Украину в режимах временного ввоза или транзита. При этом Черновицкая и Волынская таможни оформили наибольшее количество таких автомобилей - 438 и 260 единиц, соответственно.

«При таможенном оформлении 824 транспортных средств, в отношении которых нарушены сроки и условия таможенных режимов временного ввоза или транзита, уплачено 7 млн грн. Эти средства добровольно уплачены физическими лицами, которые являются владельцами такого транспортного средства или уполномочены распоряжаться им и декларировать такие транспортные средства, в сумме, равной размеру 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 грн)», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября в Украине вступили в силу законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля за перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации, которые были приняты Радой 8 ноября, 23 ноября - подписаны президентом.

В соответствии с текстом изменений в Налоговый кодекс, предусмотрено введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема.

Со дня вступления в силу вводится 90-дневный льготный период действия ставки 0,5 для расчета ставки налога за растаможку ранее ввезенных автомобилей.

Стоит отметить, что владельцы автомобилей с иностранной регистрацией неоднократно проводили акции протеста, требуя от правительства снизить стоимость растаможивания автомобилей и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.