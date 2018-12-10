Раде предлагают простить волонтеров за "евробляхи", ввезенные для нужд АТО

Также в законопроекте предлагается освободить подразделения военных формирований Украины, которым были переданы эти транспортные средства, от таможенных, налоговых и других платежей.

Народные депутаты предлагают освободить от ответственности граждан, которые ввезли нерастаможенные автомобили на европейских номерах для нужд операции Объединенных сил, и военных, получивших такой транспорт.

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Соответствующие идентичные законопроекты №9382 и №9383 были внесены в парламент 7 декабря.

"Целью законопроекта является законодательное урегулирование вопроса освобождения волонтеров от административной ответственности и от уплаты соответствующих таможенных, налоговых и других платежей за транспортные средства, в отношении которых не были соблюдены сроки и условия (требования) таможенных режимов временного ввоза или транзита, которым такие волонтеры фактически не обладают и не располагают ими в связи с передачей этих транспортных средств военным, которые защищают Украину, принимая участие в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях", - говорится в пояснительной записке.

Также отмечается, что целью законопроекта является законодательное освобождение подразделений военных формирований Украины, которым были переданы вышеуказанные транспортные средства, от таможенных, налоговых и других платежей.

Согласно документу, реализация одобренных ранее Радой законов о растаможке авто приведет к тому, что на практике волонтеры понесут административную ответственность и будут вынуждены уплатить соответствующие таможенные, налоговые и другие платежи за транспортные средства, которыми фактически не обладают и не располагают.

"Поэтому, в соответствии с принятыми законодательными актами, за помощь военным, защищающим Украину, принимая участие в антитеррористической операции, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, волонтеров государство "отблагодарит" достаточно суровым наказанием", - сказано в пояснительной записке.

Отмечается, что для избежания злоупотреблений и коррупционных рисков законопроектом определяется, что он действует только в отношении транспортных средств, которые были переданы военным формированием Украины до вступления в силу законов о растаможивании авто.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Верховная Рада приняла законы "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обложения акцизным налогом легковых транспортных средств" (№8487), целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах, и "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" (№8488) об усилении контроля за перемещением и пребыванием в стране транспортных средств с иностранной регистрацией.