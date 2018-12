В Китае суд запретил продажу ряда моделей iPhone

Решение суда касается таких моделей смартфонов как iPhone 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, iPhone 8, 8 Plus и iPhone X.

В Китае суд запретил продажу ряда моделей смартфонов iPhone из-за нарушений двух патентов, владельцами которых является американская компания Qualcomm. Читайте такжеSamsung откажется от разъема для наушников в смартфонах Как сообщает Axios, об этом заявила сама Qualcomm. Предварительный судебный запрет блокирует продажи и импорт смартфонов Apple в Китай, но не производство или экспорт устройств из страны. В результате, прямое влияние решение суда окажет только на внутренний китайский рынок. Тем не менее, оно внесет значительный разлад в бизнес Apple. Решение суда касается таких моделей смартфонов как iPhone 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, iPhone 8, 8 Plus и iPhone X. Судебное решение вынесено по двум патентам. Один из них касается способа управления приложениями на смартфоне, второй – работы пользователей с фотографиями. Qualcomm и Apple ведут длительную судебную войну по ряду вопросов. Компании вовлечены в ряд судебных разбирательств по всему миру. Американская компания Qualcomm занимается разработкой средств беспроводной связи и электроникой. Ее чипы используются во множестве современных смартфонов. Ранее сообщалось, что капитализация компании Microsoft в ходе торгов ненадолго превысила рыночную стоимость Apple.

