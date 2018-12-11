В Украине уже более 10 тысяч зарегистрированных электрокаров

За три квартала 2018 года в Украине зарегистрировано на 54% электрокаров больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Количество зарегистрированных в Украине электромобилей, по состоянию на 1 декабря этого года, составило 10 186 штук.

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Как сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в сети Facebook, популяризация электромобилей в Украине была начата еще в 2016 году, когда украинцев освободили от уплаты пошлины (10% от таможенной стоимости) при ввозе электромобилей. Следующим шагом стало принятие парламентом в конце 2017 года изменений в Налоговый и Таможенный кодексы об освобождении от уплаты акциза и НДС при ввозе электромобилей до конца 2018 года.

"Этот шаг (принятые налоговые изменения в 2017 году – УНИАН) стал невероятным прорывом, ведь за первые три квартала 2018 года в Украине зарегистрировано на 54% электрокаров больше, чем за аналогичный период 2017 года. Кстати, небезосновательно ожидаю, что 4-й квартал этого года превзойдет все ожидания относительно продаж электрокаров в Украине, так как мы прогнозировали максимум 10 тыс. зарегистрированных электрокаров до конца 2018 года. По состоянию на 1 декабря 2018 года, в Украине уже зарегистрировано 10 186 электромобилей", - написал министр.

Также Омелян напомнил, что 10 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов", согласно которому электромобили можно ввозить в Украину из-за границы без уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) до 2023 года.

"Завершение первого этапа создания общего тренда электромобилизации в Украине считаю оконченным… Теперь начинается второй этап, а именно то, ради чего были временно отменены акциз, пошлина и НДС: создание условий для инвестора по производству электрокаров, батарей и зарядок к ним в Украине", - написал министр, отметив, что в нашей стране есть необходимое сырье для производства электрокаров.

Омелян также напомнил, что еще в начале этого года Мининфраструктуры совместно с парламентским Комитетом по налоговой и таможенной политике подготовили два законопроекта №№8159 и 8160, где были учтены налоговые и таможенные льготы для инвестиционной привлекательности на следующие 15 лет в создании производства электромобилей, их составляющих и батарей к ним.

Как сообщал УНИАН, с 1 января и до конца 2018 года электромобили можно ввозить в Украину из-за границы без уплаты НДС и акциза.

Ранее ввоз электромобилей облагался НДС в размере 16,8% и взимался акцизный сбор в размере 109 евро.