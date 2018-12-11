"Укрпошта" предупредила об увеличении сроков доставки почты

Компания предложила для осуществления экспресс доставки товаров из пяти крупнейших городов Украины пользоваться совместными решениями "Укрпошты" и DHL Express.

Национальный оператор почтовой связи "Укрпошта" предупредил об увеличении сроков доставки из-за роста объемов почты в предновогодний и рождественский периоды, сообщается на сайте компании.

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"В праздничный период сроки стандартной почтовой доставки могут увеличиться из-за роста объемов почты, пересылаемой в предновогодний и рождественский периоды. В это время в усиленном режиме работает авиационная инфраструктура (аэропорты, авиалинии, хэндлинг компании) и таможенные подразделения Украины и других стран мира, однако их пропускные возможности ограничены", - говорится в сообщении.

Компания также предложила для осуществления экспресс доставки товаров из пяти крупнейших городов Украины пользоваться совместными решениями "Укрпошты" и DHL Express.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрпошта" заявляла, что в условиях военного положения в Украине выплата пенсий и пересылка почтовой корреспонденции будут проводиться в штатном режиме.

Справка УНИАН. Публичное акционерное общество "Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников.

"Укрпошта" ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 миллионов почтовых отправлений, 16 миллионов посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 миллионов переводов, а также доставляет более 83 миллиона пенсий.