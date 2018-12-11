Скандальное судно "Норд" уценили и опять выставили на торги

Первые торги по продаже "Норд", которое украинские пограничники задержали с российским флагом на борту, не состоялись 7 ноября из-за отклонения всех заявок покупателей.

Арестованный под российский флагом черноморский рыбацкий сейнер "Норд" повторно выставили на аукцион со снижением цены на 10%.

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Об этом сообщает Украинская правда.

"Согласно правил проведения торгов АРМА снова выставила лот со снижением цены, что существенно увеличит внимание со стороны покупателей к судну. OpenMarket - это открытые и безопасные торги, в которых может принять участие каждый. Поэтому не упустите такую возможность", - подчеркнул генеральный директор ГП "Сетам" OpenMarket Виктор Вишнев.

Торги состоятся 26 декабря 2018 года.

Стартовая цена судна составляет 1 468 473 гривни.

Гарантийный взнос для участия, который возвращается в случае проигрыша, составляет 101 636 гривень.

Судно было построено в 1989 году в городе Азов (Ростовская область РФ). Его длина – 23,6 метра, ширина - 6,5 метра. Мощность главного двигателя - 165 кВт. Чистая вместимость - 32 тонны.

В свое время, в связи с событиями в Крыму судно было незаконно захвачено Российской Федерацией.

Первые торги по продаже "Норд", которое украинские пограничники задержали с российским флагом на борту, не состоялись 7 ноября из-за отклонения всех заявок покупателей.

Как сообщалось, 25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ.

30 марта суд арестовал судно "Норд" .

2 апреля капитану "Норда" было объявлено подозрение за "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

Части экипажа судна "Норд" удалось убежать из Украины.

Позже стало известно, что экипаж крымского рыболовного судна "Норд" не несет административной ответственности за незаконное пересечение границы Украины, поскольку истек срок рассмотрения дела в суде.