Железнодорожники полностью восстановили подорванный мост в Запорожской области

Железнодорожники 28 января в 8:50 открыли для движения поездов после выполнения ремонтно-восстановительных работ четный путь перегона Камыш-Заря - Розовка в Запорожской области, где 20 января в результате взрыва железнодорожного мостового перехода сошел с рельсов грузовой поезд.

В пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») сообщили, что движение поездов по нечетному пути данного перегона железнодорожники восстановили еще 23 января.

В сообщении отмечается, что ремонтные бригады работали круглосуточно, полностью заменив разрушенный участок четного пути, а также восстановив поврежденные конструкции мостового сооружения.

«Ликвидировать последствия подрыва и схода вагонов железнодорожникам помогли два мариупольских металлургических комбината, которые предоставили необходимую технику и материалы», - подытожили в пресс-службе.

Читайте такжеПодрыв моста в Запорожской области квалифицирован как "диверсия"Как сообщал УНИАН, 20 января террористы подорвали железнодорожный мостовой переход в селе Кузнецовка Розовского района Запорожской области на границе с Донецкой областью, что повлекло за собой сход с рельсов грузового поезда. Вследствие данного инцидента движение поездов на участке Камыш-Заря – Розовка было приостановлено.

Прокуратура области квалифицировала взрыв на мосту по статье «террористический акт».

В результате инцидента были повреждены двухпутный участок длиной около 500 м и 15-метровый двухпутный мостовой переход. Из 55 вагонов с рудой уцелели 25, которые были отправлены на станцию Камыш-Заря, остальные 30 по состоянию на 21 января оставались на месте аварии, и не подлежат восстановлению.

23 января железнодорожники возобновили движение поездов по нечетному пути данного перегона.