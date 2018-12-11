Завтра метро в Киеве будет работать на час дольше из-за проведения матча Шахтер - Лион

Ограничения в работе станций метро «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».

В среду, 12 декабря, в Киеве в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Шахтер» (Донецк) и «Олимпик» (Лион) метро будет работать на час дольше.

Об этом сообщает КП «Киевский метрополитен» в Twitter.

При этом изменен режим работы трех станций метрополитена.

Так, станция метро «Олимпийская» не будет работать с 21.00 до 22.00, станция «Площадь Льва Толстого» в это время закрывается на вход, а станция «Дворец спорта» закрывается на выход.

Также после 23.00 возможно ограничение входа на эти станции.

В то же время метро будет работать на час дольше. Последний поезд из центра города отправится около 1.15 ночи.

Как говорится на сайте НСК «Олимпийский», завтра состоится матч заключительного 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» (Донецк, Украина) – «Олимпик» (Лион, Франция). Начало - в 22.00.