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Завтра метро в Киеве будет работать на час дольше из-за проведения матча Шахтер - Лион

14:29, 11 декабря 2018
Транспорт/Связь
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Станция метро "Олимпийская" не будет работать с 21.00 до 22.00 / фото УНИАН

 В среду, 12 декабря, в Киеве в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Шахтер» (Донецк) и «Олимпик» (Лион) метро будет работать на час дольше.

Об этом сообщает КП «Киевский метрополитен» в Twitter.

При этом изменен режим работы трех станций метрополитена.

Так, станция метро «Олимпийская» не будет работать с 21.00 до 22.00, станция «Площадь Льва Толстого» в это время закрывается на вход, а станция «Дворец спорта» закрывается на выход.

Также после 23.00 возможно ограничение входа на эти станции.

В то же время метро будет работать на час дольше. Последний поезд из центра города отправится около 1.15 ночи.

Как говорится на сайте НСК «Олимпийский», завтра состоится матч заключительного 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» (Донецк, Украина) – «Олимпик» (Лион, Франция). Начало - в 22.00.

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Теги: #метро#Шахтер#матч