Кабмин в следующем году сосредоточится на инфраструктурных проектах - Гройсман

По словам премьера, правительство понимает необходимость улучшить качество отечественной инфраструктуры.

Реализация инфраструктурных проектов станет одной из основ политики Кабинета министров Украины в 2019 году.

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Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил во время конференции "Новая индустриализация: совместные действия правительства и бизнеса".

"Очевидно, что экономика и бизнес требуют нового качества от инфраструктуры, и мы это понимаем. Начиная от автомобильных дорог в Украине, завершая вопросом "Укрзализныци", авиасообщения, украинских портов. Все это – единая логистическая система, которая начинает выстраиваться. Потому инфраструктурные проекты будут одной из основ нашей политики в 2019 году", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров определил для себя обеспечение экономического роста как одно из четырех приоритетных направлений для работы в 2019 году. Для его достижения нужно улучшить бизнес-климат, развивать инфраструктуру, завершить реформу энергетического сектора, провести приватизацию и улучить управление государственными активами.