В "Укравтодоре" отчитались о запасах соли и песка на зиму

В запасе "Укравтодора" есть 140 тысяч тонн соли и 670 тысяч тонн песка, а снегоочистительная техника готова на 93%.

В запасе "Укравтодора" есть 140 тысяч тонн соли и 670 тысяч тонн противогололедных материалов для противодействия непогоде 12-13 декабря.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник управления эксплуатационного содержания автомобильных дорог "Укравтодора" Олег Федоренко на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно осложнения погодных условий. По его словам, снегоочистительная техника и спецтехника по посыпке дорог готова к непогоде на 93%.

Федоренко заметил, что в регионах, где ожидается ухудшение погоды, есть проблемы с горючим, его хватит лишь на несколько дней активной работы техники.

В свою очередь вице-премьер-министр Геннадий Зубко поручил "Укравтодору" обработать дороги уже сегодня. "Относительно обработки дорог, это необходимо сделать уже сегодня, чтобы предотвратить налипание снега", - подчеркнул он.

Как сказал Зубко, органы местного самоуправления должны скоординировать усилия не только с центральным уровнем, но и между областями. "Особенно обращаю внимание на области, где введен правовой режим военного положения. В этих регионах уже в усиленном режиме дежурят, управляются и координируются все службы. Но приоритетным вопросом остается обеспечение водо- и теплоснабжения, электроснабжения. Кроме того, особое внимание уделяется транспортному сообщению и обеспечению транзитных стоянок у автомагистралей. Это в первую очередь Киевская, Черниговская, Черкасская, Николаевская и Одесская области, а также трасса Е40 в Житомирской области", - отметил Зубко.

Как заявил председатель Киевской облгосадминистрации Александр Терещук, область готова к ненастью. По его словам, в Киевской области создано 50 пунктов для отстоя транспорта с местами обогрева водителей.

Как сообщал УНИАН, 12 и 13 декабря ожидается осложнение погодных условий в семи областях Украины. Так, 12 мая в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях сильный снег, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м/с, прирост снежного покрова 12-20 см. Кроме того, в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях ожидаются сильные осадки преимущественно в виде дождя.