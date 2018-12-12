Порошенко - гендиректору "Укрпошты": настойчиво советую пересмотреть свою зарплату
Президент Петр Порошенко посоветовал генеральному директору ПАО "Укрпошта" Игорю Смелянскому пересмотреть свою зарплату.
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Об этом Порошенко заявил на встрече с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и генеральным директором ОАО «Укрпошта» Игорем Смелянским.
"Лично от меня: настойчиво советую определенным образом пересмотреть собственную заработную плату. Надеюсь, что совет президента будет услышан", - заявил Порошенко.
В свою очередь, генеральный директор ПАО «Укрпошта» Игорь Смелянский отметил, что принимает все поручения к исполнению.
На встрече Порошенко также потребовал прекратить увольнения почтальонов и обеспечить доставку пенсий.
Напомним, генеральный директор ПАО "Укрпошта" Игорь Смелянский в е-декларации за 2017 год задекларировал 3 958 541 грн доходов, полученных в виде заработной платы.