Цены на бензин и дизтопливо продолжают падать

Ряд крупных сетей АЗС в Украине снизили цены на бензин и дизтопливо еще на 50 коп. за литр.

Крупные сетевые операторы АЗС ОККО и WOG с 11 по 12 декабря снизили цены на бензины и дизельное топливо еще на 50 копеек за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Так, в сетях национальных операторов OKKO и WOG бензины и ДТ подешевели на 50 копеек за литр до: А-92 – 30,99 грн, А-95 – 31,99 грн, А-95 Премиум – 32,99 грн, ДТ – 31,49 грн.

На 40-70 копеек за литр стоимость бензинов и ДТ снизилась также на АЗС «БРСМ-Нафты», до: А-92 – 27,29 грн, А-95 – 28,29 грн, А-95 Премиум – 29,49 грн, ДТ – 27,79 грн.

На 50 копеек за литр бензины и ДТ подешевели на АЗС Neftek, Chipo, на 30-50 копеек за литр на заправках «Оласа», на 50 копеек за литр ДТ подешевело и на АЗС UPG.

Согласно информации UPECO, по состоянию на 12 декабря средняя цена на топливо в Украине составила: А-92 – 29,39 грн/л, А-95 – 30,52 грн/л, А-95 Премиум – 31,59 грн/л, ДТ – 30,19 грн/л.

Как сообщал УНИАН, цены на заправках в Украине росли с конца августа на фоне существенного роста мировых цен на нефть, которые начали снижаться во второй половине октября, потянув за собой розничные цены на бензин и ДТ в Украине.