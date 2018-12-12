Кабмин утвердил план корпоративного управления "Укрзализныцей"

Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион отметил, что этот документ даст возможность улучшить ситуацию в «Укрзализныце».

Кабинет министров Украины утвердил план действий по корпоративному управлению акционерной компанией "Укрзализныця" и обязал ее ежемесячно информировать Кабмин о выполнении данного поручения.

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Об этом на заседании правительства заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

"Что касается протокольного решения о состоянии выполнения реформы корпоративного управления "Укрзализныцей"... Предлагается поддержать и утвердить план действий по корпоративному управлению, и Минэкономразвития, Мининфраструктуры и "Укрзализныця" должны в пределах своих компетенций обеспечить выполнение. Также, "Укрзализныця" должна ежемесячно информировать Кабмин о выполнении данного поручения", - сказал он.

В свою очередь вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион отметил, что этот документ даст возможность улучшить ситуацию в "Укрзализныце".

"Это очень важный документ, так как над ним год работала рабочая группа. Это представители центральных органов исполнительной власти, компания Deloitte, наблюдательный совет компании. Это системный документ, который даст возможность улучшить ситуацию в "Укрзализныце". Поэтому я предлагаю его поддержать с доработкой", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в феврале и. о. главы акционерной компании "Укрзализныця" Евгений Кравцов заявлял, что планирует завершить реформу корпоративного управления в первом полугодии.

В середине сентября прошлого года Кабинет министров Украины создал рабочую группу для проведения реформы корпоративного управления в акционерной компании "Укрзализныця". В ее состав под председательством вице-премьер-министра Украины Владимира Кистиона вошли представители правительства, Минэкономразвития, "Укрзализныци", ЕБРР, Всемирного банка и консультанты по корпоративному управлению. Основными задачами рабочей группы является проведение анализа законодательной базы и подготовка плана действий по реформированию корпоративного управления в "Укрзализныце".

В ноябре одна из крупнейших аудиторских и консалтинговых компаний Deloitte стала консультантом акционерной компании "Укрзализныця". Она предоставит услуги по улучшению корпоративного управления и нормативно-правовой базы.