Верховный суд отказался открывать дело по поводу отмены законов о "евробляхах"

В Верховном суде разъяснили, что, если была нарушена установленная Конституцией Украины процедура рассмотрения законов, их принятия или вступления их в силу, то такие дела находятся под юрисдикцией Конституционного суда.

Верховный Суд отказал в открытии производства по заявлению активистов относительно обжалования принятых Верховной Радой законов о налогообложении и растаможке авто на еврономерах.

Об этом сообщается на сайте Верховного суда.

Читайте такжеВ Раде зарегистрированы новые законопроекты о "евробляхах"

"Верховный Суд отказал в открытии производства по делу по иску ОО «Бюро добрых дел» к Президенту Украины и Верховной Раде Украины о признании противоправными действий Парламента по принятию в первом чтении и за основу законопроектов «О внесении изменений в налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств» (№ 8487 от 15 июня 2018 года) и «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины» (№ 8488 от 15 июня 2018 года), признание этих нормативно-правовых актов незаконными и их отмене", - говорится в сообщении.

Активисты утверждали, что законопроекты приняты с нарушением Регламента ВР Украины. По мнению истца, президент должен был наложить вето на эти законопроекты, однако подписал их.

В Верховном суде разъяснили, что, если была нарушена установленная Конституцией Украины процедура рассмотрения законов, их принятия или вступления их в силу, то такие дела находятся под юрисдикцией Конституционного суда.

Читайте такжеВ Украине растаможили по новым правилам первую тысячу «евроблях»

Как сообщал УНИАН, 25 ноября в Украине вступили в силу законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля за перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации, которые были приняты Радой 8 ноября, 23 ноября - подписаны президентом.

Согласно тексту изменений в Налоговый кодекс предусмотрено введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Со дня вступления в силу вводится 90-дневный льготный период действия ставки 0,5 для расчета ставки налога за растаможку ранее ввезенных автомобилей.

Стоит отметить, что владельцы автомобилей с иностранной регистрацией неоднократно проводили акции протеста, требуя от правительства снизить стоимость растаможки автомобилей и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.