В Украине бум на б/у автомобили: какие марки наиболее популярны

Продажи б/у автомобилей в Украине в январе-ноябре выросли на 90% - до 95,4 тыс. штук.

Объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в Украине в январе - ноябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 90% и составил 95,4 тыс. авто, сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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Также сообщается, что за ноябрь было зарегистрировано 11,5 тыс. б/у авто. По сравнению с ноябрем прошлого года первичный рынок б/у легковых автомобилей вырос на 84%.

При этом доля б/у авто на первичном рынке составила 61%.

В ассоциации отметили, что наиболее популярным стал Volkswagen - 1840 автомобилей этой марки нашли в Украине своих очередных владельцев.

На втором месте Renault с результатом 1445 единиц.

Третью строчку рейтинга занимает Skoda с результатом 1117 шт.

Четвертая позиция за автомобилями Ford - 788 б/у авто. Они составляют 80% первичного рынка Ford в Украине.

Замыкает пятерку лидеров Nissan с ноябрьским итогом 615 авто с пробегом.

Как сообщал УНИАН, объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке в Украине в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос в 3,3 раза и составил 56,744 тыс. авто.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие.