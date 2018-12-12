Растаможивать авто должны по указанной собственником цене – Южанина

Она отметила, что в противном случае таможенные органы имеют право проверить достоверность заявленной стоимости авто.

Растаможивать автомобиль должны по цене, указанной собственником, если есть официальные документы, подтверждающие заявленную стоимость транспортного средства.

Читайте такжеВерховный суд отказался открывать дело по поводу отмены законов о "евробляхах"

Об этом написала глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина на своей странице в Facebook.

"Совместно со специалистами Министерства финансов подготовили ряд изменений во временный порядок таможенного оформления транспортных средств. После принятия изменений, если лицо, осуществляющее таможенное оформление авто, предоставит официальные документы, подтверждающие заявленную стоимость транспортного средства, в частности банковские платежные документы или договор купли-продажи, или копии таможенных деклараций страны отправления, таможенная стоимость корректироваться не будет", - отметила она.

По словам Южаниной, в противном случае таможенные органы имеют право проверить достоверность заявленной стоимости авто. Проверка будет базироваться на информации о стоимости аналогичного транспортного средства в стране последней регистрации авто.

Она подчеркнула, что эти изменения прежде всего должны решить проблему корректировки таможенными органами стоимости транспортных средств, в отношении которых осуществляется таможенное оформление.

"Вмешательство в методику определения таможенной стоимости транспортных средств привело к образованию огромных очередей на таможнях и создало препятствия для владельцев авто с иностранной регистрацией для растаможивания своих авто как можно скорее в льготный период", - написала Южанина.

Также глава комитета отметила, что в случае если стоимость авто, по которому осуществляется таможенное оформление, равна или выше нижней границы диапазона стоимости аналогичного транспортного средства без НДС, заявленная таможенная стоимость не будет корректироваться.

"Если ниже - таможенная стоимость авто будет устанавливаться не выше уровня нижней границы такого диапазона. Еще раз обращаюсь к исполнителям норм закона №2611: все дополнительные требования, так же как и завышенная стоимость брокерских услуг, будет означать невыполнение закона и саботаж, который должны расследовать антикоррупционные органы. Это мое последнее вмешательство в процесс выполнения законодательных норм, - дальше только изобличение лиц и их противоправных действий", - написала она.

Как сообщал УНИАН, ранее владельцы автомобилей на еврономерах заблокировали движение транспорта через пункты пропуска на государственной границе.

Такие действия участников международного движения были вызваны вступлением в силу в Украине новых законодательных норм по легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией.

25 ноября вступили в силу законы Украины о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

Со дня вступления в силу закона вводится 90-дневный льготный период действия ставки 0,5 для расчета ставки налога за растаможку на ранее ввезенные автомобили.

Однако лицо, которое ввезло в Украину автомобиль в режиме транзита или в режиме временного ввоза, не сможет передать его во владение, пользование или распоряжение другим лицам.