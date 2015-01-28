США готовы предоставить Украине средства на восстановление Донбасса

Соединенные Штаты Америки готовы оказывать финансовую и техническую помощь на проекты по восстановлению инфраструктуры на востоке Украины, а также на развитие отдельных транспортных отраслей, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, об этом заявил посол США в Украине Джеффри Пайетт во время встречи с министром инфраструктуры Украины Андреем Пивоварским.

«Джеффри Пайетт заверил украинскую сторону в готовности США оказывать финансовую и техническую помощь на проекты по восстановлению инфраструктуры на востоке, а также на развитие отдельных транспортных отраслей», - говорится в пресс-релизе министерства.

Читайте такжеУкраина и США подписали декларацию о кредитных гарантиях на $2 млрдКроме того, по информации представителей министерства, во время встречи Пайетт и Пивоварский подтвердили заинтересованность обеих сторон в заключении межправительственного Соглашения о воздушных перевозках по принципам «открытого неба».

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский провел встречу с послом Республики Корея в Украине Сол Кен Хуном, во время которой была обсуждена возможность инвестирования Кореи в LNG-терминалы и совместное с Украиной производство скоростных поездов. Также, корейская сторона проявила интерес к сотрудничеству в сфере зерновых терминалов в морских портах и в развитии метрополитена в Днепропетровске.