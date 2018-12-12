"Укрзализныця" назвала дату запуска нового поезда из Львова в Перемышль

Время следования поезда составит около 2,5 часа, а стоимость проезда - около 253 гривни.

Акционерная компания "Укрзализныця" с 20 декабря запустит новый поезд из Львова в Перемышль (Польша), который будет курсировать в дни повышенного пассажиропотока.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

"С 20 декабря этого года "Укрзализныця" запускает новый поезд № 90/89 Львов - Перемышль. Поезд будет курсировать круглый год в дни повышенного пассажиропотока и начнет перевозить пассажиров уже во время нынешних праздничных перевозок - с 20 декабря по 7 января, согласно графику", - сказано в сообщении.

Поезд №89 будет отправляться из Перемышля в 10:15 и прибывать во Львов в 13:45. Из Львова поезд будет отправляться в 16:00 и прибывать в Перемышль в 17:46.

Время следования поезда составит около 2,5 часа, а стоимость проезда - около 253 гривни.

Согласно сообщению, поезд будет состоять из 6 купейных вагонов с местами для сидения второго класса.

Как сообщал УНИАН, Украина и Польша планируют открыть железнодорожное сообщение между Львовом и Люблином в июне 2019 года, а также планируют запустить поезд Перемышль – станция Нижанковичи (Львовская область).

В декабре 2016 года был открыт новый железнодорожный маршрут фирменного скоростного поезда “Интерсити+” №705/706 Киев-Львов-Перемышль (Польша).