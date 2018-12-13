Движение автотранспорта на дорогах обеспечено - ГСЧС

Для обеспечения проезда на дорогах от "Укравтодора" задействованы 1742 человека и 1169 единиц техники.

Движение автомобильного транспорта на дорогах обеспечено.

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Как сообщает ГСЧС, для обеспечения проезда на дорогах от "Укравтодора" задействованы 1742 человека и 1169 единиц техники.

По данным "Укравтодора", по состоянию на 7:30 в связи с прохождением по территории Украины активного циклона наблюдается осложнение погодных условий в центральных, северных и западных областях.

Сложные погодные условия в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Черкасской, Полтавской и Киевской областях, где падает снег.

Согласно прогнозам Гидрометцентра, сегодня в Украине ожидается небольшой снег, в западных, ночью и в большинстве северных и центральных областей умеренный снег, на остальной территории без существенных осадков.

Температура в течение суток от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.