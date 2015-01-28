Пассажиропоток между оккупированной и свободной частями Донеччины почти остановился

Об этом сообщает сайт Донецкой облгосадминистрации.

В Департаменте развития базовых отраслей промышленности ОГА констатируют, что после введения пропускного режима пассажиропоток между оккупированной и свободной частями Донецкой области сократился почти на 90%. Это вызвано введением пропускного режима - население, подавляющее большинство которого не имеет пропусков, опасается отправляться в поездки.

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«По состоянию на 12.00 среды из Донецка в направлении Мариуполя, Курахово и Славянска отправились по два-три автобуса. Для сравнения: в мирное время из областного центра в Мариуполь автобусы отправлялись каждые 15 минут», - сообщает ОГА.

Ранее УНИАН сообщал, что в зоне проведения антитеррористической операции определены 7 пунктов пропуска для въезда и выезда с оккупированной территории.