"Борисполь" назвал самые пунктуальные авиакомпании в ноябре

Авиакомпании с пунктуальностью 50-70% - Air France, Air Malta, Azur Air Ukraine, YANAIR.

Крупнейший в Украине Международный аэропорт "Борисполь" назвал самые пунктуальные авиакомпании, которые выполняли рейсы из аэропорта в ноябре.

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Как сообщила УНИАН пресс-служба аэропорта, лидерами стали авиакомпании SWISS, Myway Airlines, Czech Airlines и Air Arabia со 100-процентным показателем пунктуальности.

Авиакомпании Qatar Airways, Georgian Airways, Air Baltic, Belavia выполняли рейсы вовремя в 90% случаях.

Пунктуальность на уровне 90-70%: Lufthansa, Air Astana, Aegean Airlines, Austrian Airlines, Turkish Airlines, Международные авиалинии Украины, Flydubai, Wind Rose, KLM, Ryanair, El Al, Brussels Airlines, LOT, British Airways, Iraqi Airways, Bravo Airways.

Пунктуальность 50-70%: Air France, Air Malta, Azur Air Ukraine, YANAIR.

Как сообщал УНИАН, в октябре лидерами по пунктуальности стали авиакомпании Qatar Airways, Iraqi Airways, Ellinair, Aegean Airlines, Austrian Airlines, Air Baltic, Belavia, Czech Airlines и Wind Rose со 100-процентным показателем.

Аэропорт "Борисполь" в 2017 году увеличил пассажиропоток по сравнению результатом 2016 года на 22% – до 10,55 миллиона человек.

Справка УНИАН. Международный аэропорт "Борисполь" является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании "Международные авиалинии Украины".