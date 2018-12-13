"Укрзализныця" возобновила движение поездов в Киевской области

В 08:37 железнодорожники возобновили полноценное движение поездов на ж/д участке Клавдиево-Бородянка в Киевской области, где произошел обрыв контактной сети из-за падения дерева.

Акционерная компания "Укрзализныця" возобновила полноценное движение поездов на ж/д участке Клавдиево-Бородянка в Киевской области, которое было прервано из-за сегодняшнего утреннего обрыва контактной сети вследствие падения дерева.

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"В 08:37 железнодорожники все восстановили", - сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 05:12 на 51-м км перегона Клавдиево – Бородянка из-за падения дерева была оборвана железнодорожная контактная сеть, что повлекло задержку поездов №98 Ковель - Киев, №705 Киев - Перемышль, №92 Львов - Киев.

В 7:12 железнодорожники восстановили напряжение по четному пути участка и начали частично пропускать поезда.