"Укрзализныця" возобновила движение поездов в Киевской области
Акционерная компания "Укрзализныця" возобновила полноценное движение поездов на ж/д участке Клавдиево-Бородянка в Киевской области, которое было прервано из-за сегодняшнего утреннего обрыва контактной сети вследствие падения дерева.
Читайте такжеПод Киевом дерево упало на провода железной дороги - движение со стороны Ирпеня остановлено
"В 08:37 железнодорожники все восстановили", - сообщили УНИАН в пресс-службе компании.
Как сообщал УНИАН, сегодня в 05:12 на 51-м км перегона Клавдиево – Бородянка из-за падения дерева была оборвана железнодорожная контактная сеть, что повлекло задержку поездов №98 Ковель - Киев, №705 Киев - Перемышль, №92 Львов - Киев.
В 7:12 железнодорожники восстановили напряжение по четному пути участка и начали частично пропускать поезда.