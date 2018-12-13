Стали известны цена и дата выхода смартфонов Samsung Galaxy S10

15:20, 13 декабря 2018
Транспорт/Связь
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Самая доступная модель Galaxy S10 Lite будет стоить $845 / фото itc.ua

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Как пишет itc.ua, на этот раз Samsung представит флагмана нового поколения за несколько дней до начала выставки MWC, а не в ее нулевой день. Предзаказ на смартфоны Galaxy S10 откроют в день анонса, но фактические продажи начнутся только спустя несколько недель — на 8 марта.

По данным источников, самая доступная модель Galaxy S10 Lite с плоским экраном диагональю 5,8 дюйма и 128 ГБ памяти будет стоить $845. Обычный Samsung Galaxy S10 с изогнутым дисплеем диагональю 6,1 дюйма с тем же объемом гигабайтов на накопителе обойдется уже в $1010, а за версию на 512 ГБ придется выложить $1260.

Старшая модель Galaxy S10 Plus с изогнутым дисплеем диагональю 6,4 дюйма в базовой модификации со 128 ГБ флэш-памяти оценена в $1135, средняя на 512 ГБ — $1385, а топовая с накопителем на 1 ТБ — целых $1765.

Отметим, что источник приводит данные о ценах применительно к рынку Великобритании, где смартфоны зачастую стоят еще дороже, чем у нас.

Наконец, кроме трех основных моделей ожидается еще дополнительная версия Galaxy S10+ с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Сообщается, что это модель появится на рынке Великобритании чуть позже остальных. Сколько точно она будет стоить, неизвестно, но то, что она будет дороже, это факт.

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Теги: #смартфон#Samsung