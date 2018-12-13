Владелец «Киевстара» назначил нового руководителя

VEON назначил Урсулу Бернс генеральным директором группы.

Ведущий поставщик услуг связи и интернет-услуг, акционер компании «Киевстар» - международная группа VEON назначила Урсулу Бернс, ранее исполнявшую обязанности главы компании, генеральным директором группы на постоянной основе.

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В сообщении VEON указывается, что Бернс также остается председателем совета директоров группы.

По словам члена совета директоров VEON Джулиана Хорн-Смита, назначение связано с успешной сделкой, которую провела Бернс, по продаже итальянского бизнеса группы за 2,9 миллиарда долларов с целью сокращения долгов.

Справка УНИАН. В марте 2018 года стало известно, что гендиректор холдинга VEON Жан-Ив Шарлье покидает группу VEON. Урсула Бернс была назначена временно исполняющей обязанности.

Международная группа VEON Ltd (офис в Нидерландах) является акционером украинского оператора телекоммуникаций «Киевстар». Акции группы находятся в свободном обращении на фондовой бирже NASDAQ, Нью-Йорк и Euronext, Амстердам.

В сентябре VEON объявила о завершении сделки по продаже 50% акций итальянской компании Wind Tre своему партнеру CK Hutchison Holdings Ltd за 2,9 млрд долл. США, что поможет группе сократить задолженность.