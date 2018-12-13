Первый американский тепловоз вышел на украинские пути (видео)

По плану, уже к концу 1-го квартала 2019 года таких локомотивов на железнодорожных линиях Украины будет 30.

Акционерная компания «Укрзализныця» сегодня ввела в эксплуатацию первый тепловоз General Electric ТЕ33АС «Тризуб» производства Пенсильванского завода GE Transportation (США), который прошел доукомплектацию на Крюковском вагоностроительном заводе.

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Как сообщили в пресс-службе правительства, на запуске первого рейса присутствовал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Запуск локомотивов на стратегически важное направление - это очень положительно. Надо теперь наращивать объемы. Надо сделать все, чтобы наша экономика, предприятия, ориентированные на экспорт, были обеспечены качественной логистикой и инфраструктурой. Новые тепловозы в направлении Мариуполя обеспечат регион возможностями доставлять свою продукцию в порты и потребителям», - цитирует пресс-служба Гройсмана.

Согласно сообщению, в первый рейс локомотив отправился по маршруту Мелитополь - Волноваха - Мариуполь и повез 3,8 тыс. тонн железной руды на предприятия Донецкой области.

Также, отмечается, что по плану, уже к концу 1-го квартала следующего года таких локомотивов на железнодорожных линиях Украины будет 30.

«Они будут работать на мелитопольском, николаевском и мариупольском направлениях», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» подписала с американской компанией General Electric рамочное соглашение о поставке "Укрзализныце" до 225 локомотивов с локализацией производства в Украине до 40% на сумму 1 млрд долл.

В рамках реализации первого этапа соглашения заключен договор купли-продажи между General Electric и "Укрэксимбанком" на поставку в конце 2018 года и в начале 2019 года 30 грузовых дизельных локомотивов GE TE33AC с уровнем локализации производства в Украине 10%.

8 ноября «Укрзализныця» испытала первый тепловоз General Electric в составе грузового поезда на участке Кременчуг - Ромодан.

Цена покупки 30 локомотивов General Electric акционерной компанией «Укрзализныця» составляет 4,68 млн долл. за единицу.