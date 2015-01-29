Nissan и Toyota отзывают 820 тысяч автомобилей

Один из ведущих японских автопроизводителей - компания Nissan Motor - объявила об отзыве почти 768 тыс автомобилей по всему миру из-за неисправностей, сообщает Прайм.

По данным агентства Киодо, отзыву подлежат кроссовер Rogue, известный на европейском и российском рынке как Nissan Qashqai, и внедорожник Pathfinder 2008-2013 годов выпуска. Большинство из автомобилей было реализовано в странах североамериканского региона, в Южной Корее и на острове Тайвань. На внутреннем рынке подлежащие отзыву автомобили не продавались.

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Причиной отзыва стали дефекты в обшивке двери, в результате которых в салон автомобиля может попадать вода, что, в свою очередь, может привести к короткому замыканию электропроводки и даже возгоранию.

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В свою очередь, другой крупнейший японский автопроизводитель, компания Toyota Motor заявил об отзыве с американского рынка 52 тысяч седанов Avalon 2011-2012 годов выпуска. По данным компании, электропроводка расположенного в багажном отсеке сабвуфера может соприкасаться с другими предметами, что может привести к короткому замыканию.