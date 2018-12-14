В "Укрзализныце" заявили, что не будут заложниками схем при покупке топлива

Кравцов поручил провести служебное расследование действий должностных лиц УЗ на предмет злоупотреблений.

И.о. главы правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов заявил, что за последний год компании удалось осуществить ряд шагов, которые не позволили делать УЗ заложником заговоров и схем в вопросе закупки топлива.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УЗ.

В УЗ подчеркнули, что установленная во время последних торгов на Prozorro цена за 32 тысячи тонн дизельного топлива будет снижена. В частности, во время подписания договоров в официальных письмах об этом сообщили победители торгов. Кроме того, такая возможность предусмотрена законом Украины "О публичных закупках" и Договором поставки, который используется при поставке дизельного топлива.

Как сообщается, 12 декабря 2018 года по результатам торгов в системе ProZorro были определены победители трех тендеров на закупку 32 тысяч тонн дизтоплива для УЗ с применением формульного расчета его стоимости. Победителями стали ООО "Анвитрейд" (на 12 тысяч тонн), ООО "Фирма Фидея" (на 10 тысяч тонн) и ООО "Торговый дом "Сокар Украина" (на 10 тысяч тонн). Сами же тендеры на закупку топлива были объявлены еще 19 октября этого года и участники должны были предоставить свои предложения до 20 ноября.

"Ожидаемая стоимость при этом была установлена на уровне 34,8 тысячи гривень за тонну, что вполне соответствовало тогдашнему уровню рыночных цен. Когда цены начали снижаться, "Укрзализныця" также снижала ожидаемую стоимость. Последний раз это произошло 15 ноября 2018 года, когда цену установили на уровне 32,5 тысячи гривень за тонну с тем, чтобы продолжить анализировать динамику цен и установить окончательную цену ближе к дате тендера. Вместе с тем, 15 ноября, в последний день подачи жалоб, процедура была оспорена в АМКУ. Законодательство Украины запрещает вносить изменения в тендерную документацию во время обжалования. Рассмотрение жалобы состоялось 30 ноября 2018 года, ее не удовлетворили", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для избежания вероятности подачи последующих жалоб, УЗ больше не переносила дату подачи предложений и не вносила никаких изменений. Вместе с тем, ожидалось, что во время аукционов участники будут снижать цену до актуального рыночного уровня.

Руководитель УЗ Евгений Кравцов, заявил, что за последний год компании удалось осуществить ряд шагов, которые не позволили делать ее заложником заговоров и схем в вопросе закупки горючего.

"Системообразующим для нас здесь является переход на формульное ценообразование. Впрочем, компания все равно постоянно сталкивается с попытками блокирования или обжалования закупочных процедур, в том числе и через Антимонопольный комитет, со стороны недобросовестных поставщиков, которых не устраивают прозрачные, понятные, а главное, предсказуемые правила игры... Стоимость дизеля должна соответствовать рыночной, а если кто-то попытается действовать иначе, безосновательно накручивая цену, у нас всегда есть право отменить торги и объявить новые", - подчеркнул Кравцов.

Кроме того, он поручил провести служебное расследование действий должностных лиц общества на предмет наличия нарушений законодательства или признаков злоупотребления.

Отмечается, что УЗ сейчас является первой и единственной госкомпанией Украины, которая поставляет дизтопливо с применением формульного изменения цены с учетом котировок Platts, что позволяет покупать дизтопливо по рыночным ценам. Благодаря введению формульного расчета стоимости горючего, "Укрзализныця" с начала года уже сэкономила на его закупках около 50 миллионов гривень.

Кроме того, сообщается, что формульное ценообразование обеспечивает законный механизм пересмотра цен при изменении индекса Platts, что значительно снижает риск давления со стороны поставщиков, которые хотят пересмотра цен на основании ценовых справок.

Сейчас, по данным ведомства, УЗ - один из крупнейших потребителей дизельного топлива в Украине. Ежегодно компания покупает около 300 тысяч тонн.