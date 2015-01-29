В Луганской области возобновили движение поезда Лисичанск - Купянск

Движение дизель-поезда на контролируемой украинскими властями территории Луганской области по маршруту Лисичанск – Купянск возобновлено с сегодняшнего дня, 29 января.

На сайте главы Луганской облгосадминистрации Геннадия Москаля сообщается, что данный поезд будет курсировать ежедневно через станции Рубежное, Кабанье, Кременная, Сватово.

В частности, поезд отправляется со станции Купянск в 8:43 и прибывает в Лисичанск в 12:40, в обратном направлении поезд отправляется в 13:00 и прибывает в Купянск в 16:42.

"Движение дизель-поезда возобновили после того, как железнодорожную инфраструктуру контролируемой Луганщины после наших многочисленных просьб отсоединили от Донецкой железной дороги (управление которой так и осталось в оккупированном Донецке), и присоединили к Южной магистрали с центром в Харькове", - приводится в сообщении слова губернатора Луганской области.

Восстановление маршрута снизит социальное напряжение среди людей, которые раньше не могли добраться в вышеуказанном направлении на работу или по личным делам.

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Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2014 года Кабинет министров Украины распорядился передать целостные имущественные комплексы (ЦИК) структурных подразделений Донецкой железной дороги (ДЖД), расположенные в подконтрольных Украине населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, в сферу управления Приднепровской и Южной железных дорог.

Кабмин также распорядился установить временно, до завершения антитеррористической операции на востоке Украины, территориальные границы Приднепровской, Южной и Донецкой железных дорог.

Пассажирское и грузовое железнодорожное сообщение на востоке Украины на сегодняшний день осуществляется только на подконтрольных украинским военнослужащим территориях, поскольку «Укрзализныця» не гарантирует безопасность пассажиров и сохранность перевозимых грузов на временно оккупированных террористами территориях в данном регионе.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»). Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).