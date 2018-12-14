Набсовет "Укрпошты" возглавит экс-член правления Danone

Мининфраструктуры сегодня подпишет контракты с членами набсовета.

Главой набсовета национального почтового оператора "Укрпошта" станет бывший член правления компании Danone - бельгийский менеджер Бенуа Плеска.

Читайте также"Укрпошта" предупредила об увеличении сроков доставки почты

В комментарии УНИАН пресс-служба транспортного ведомства сообщила, что сегодня Министерство инфраструктуры подпишет контракты с членами наблюдательного совета.

Главой наблюдательного совета будет назначен менеджер Бенуа Плеска (Бельгия), который ранее входил в состав правления компании Danone.

Как сообщал УНИАН, 10 октября Кабинет министров утвердил полный состав наблюдательного совета национального оператора почтовой связи – акционерной компании "Укрпошта", куда вошли 2 представителя от государства и 5 независимых членов.

Независимыми членами набсовета стали: Бенуа Плеска, был членом правления Danone; Иона Салювеер, имеющий более 15 лет управленческого опыта, в том числе в почтовом операторе Эстонии Omniva; Якуб Карновски с опытом работы в области финансов, промышленности и инвестиций; Томми Дженсен с опытом работы в международной корпорации Bunge; Оксана Волчко с опытом работы на руководящих должностях в мультинациональных компаниях в финансовой сфере.

От государства в набсовет вошли: Александр Озеран - генеральный директор Директората государственной политики в сфере цифровой инфраструктуры на транспорте и услуг почтовой связи Министерства инфраструктуры, Юрий Тустановский - руководитель патронатной службы первого вице-премьер-министра Украины Степана Кубива.

Справка УНИАН. "Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников.