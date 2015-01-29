В оккупированном Крыму отменили поезда до "границы" с материковой Украиной

В оккупированном Крыму предприятие «Крымская железная дорога» отменило поезда из Симферополя в Джанкой и из Джанкоя в Армянск.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, пишет «Радио Свобода».

Решение объясняют снижением пассажиропотока и намерением «уменьшить эксплуатационные расходы».

Теперь с симферопольского вокзала идет только один поезд - до Москвы (через Керчь с пересадкой).

С 27 декабря «Укрзализныця» прекратила железнодорожное сообщение с Крымом, а также отменила международные поезда, которые курсируют на полуостров. Поезда крымского направления теперь доезжают до Новоалексеевки и Херсона.

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После этого «Крымская железная дорога» назначила пассажирские поезда в прямом и обратном направлении: Симферополь-Джанкой, Джанкой-Армянск. Стоимость проезда в поездах маршрута Симферополь-Джанкой доходила до 800 рублей (около 190 гривен).