«Укрзализныця» хочет в следующем году одолжить 40 миллиардов гривень

Согласно документу, по состоянию на начало года остаток по финансовым обязательствам компании составит 42 млрд грн, а на конец 2019 года ожидается остаток в размере 48,4 млрд грн.

Акционерная компания «Укрзализныця» в 2019 году планирует привлечь заимствования на сумму 40 млрд грн, при этом вернуть 39,2 млрд грн.

Читайте также"Укрзализныця" назвала дату запуска нового поезда из Львова в Перемышль

Об этом говорится в пояснительной записке к консолидированному проекту финансового плана «Укрзализныци» на 2019 год.

Согласно документу, по состоянию на начало года остаток по финансовым обязательствам компании составит 42 млрд грн (по курсу 30,5 грн/долл.), на конец 2019 года ожидается остаток в размере 48,4 млрд грн.

Погашение заимствований в 2019 году предусматривается в размере 39,2 млрд грн.

Согласно документу, в 2019 году из 40 млрд грн предусмотрены, в частности: долгосрочные кредиты в сумме 38,1 млрд грн., из которых: 16,5 млрд грн - кредитные средства МФО (на электрификацию участка Долинская-Николаев-Колосовка), 1,8 млрд грн - кредитные средства МФО (грузовые вагоны), 24 млрд грн - выборка кредитных средств по кредитной линии в АБ «Укргазбанк» (лимит 1,5 млрд грн для покрытия временных разрывов ликвидности), 10,65 млрд грн - кредитные средства, привлеченные на украинском рынке, в том числе на пополнение оборотных средств. Также предусмотрен финансовый лизинг в сумме 1,9 млрд грн - получение в пользование 15 магистральных грузовых тепловозов производства General Electric.

Отмечается, что погашение заимствований предусмотрено на общую сумму 39,2 млрд грн. В частности, долгосрочные кредиты в сумме 38,3 млрд грн, из которых 11,3 млрд грн - погашение существующих финансовых обязательств согласно действующим кредитным договорам, 24 млрд грн - погашение кредитной линии в АБ «Укргазбанк» (лимит 1,5 млрд грн), 3 млрд грн - кредитные средства, привлеченные на украинском рынке на поддержание ликвидности общества, беспроцентный займ «Фининпро» - 0,5 млрд грн, по финансовому лизингу - 0,44 млрд грн.

В документе отмечается, что кредитная политика общества на 2019 год предусматривает продолжение успешного сотрудничества с международными финансовыми организациями (Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком) в рамках обновления основных фондов и улучшения инфраструктуры на условиях льготного финансирования.

Также предусмотрено расширение сотрудничества на других кредиторов из перечня МФО.

«Обеспечение надлежащего уровня управления ликвидностью общества, дальнейшее сотрудничество с украинскими государственными банками как по текущему обслуживанию, так и по вопросам реализации стратегии реструктуризации кредитного портфеля общества, в том числе через механизм создания консорциума государственных банков, обновление парка локомотивов путем получения нового современного тягового подвижного состава посредством механизма финансового лизинга», – сказано в документе.

Как сообщал УНИАН, согласно проекту финплана, «Укрзализныця" планирует в 2018 году получить 709,9 млн грн чистой прибыли, а также снизить объем грузовых перевозок, по сравнению с планом на 2017 год, на 0,2% - до 347,5 млн тонн, а перевозку пассажиров снизить на 0,7% по сравнению с планом на 2017 год – до 201,5 млн пассажиров.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» является частным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.