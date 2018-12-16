"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на пять "праздничных" поездов

Назначены пять дополнительных поездов из Киева в Ужгород, Львов, Ковель и Днепр, из Одессы в Ужгород.

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на очередные пять дополнительных поездов для перевозки пассажиров в период новогодне-рождественских праздников.

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Назначены пять дополнительных поездов из Киева в Ужгород, Львов, Ковель и Днепр, из Одессы в Ужгород, сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Всего на зимние праздники уже открыта продажа билетов на 15 дополнительных поездов. Чтобы все желающие смогли доехать в места отдыха и встретить праздники в кругу родных и близких, планируем назначить 30 дополнительных поездов. Благодаря этим поездам и их эффективному обращению сможем перевезти на 5 – 7 % пассажиров больше, чем в прошлом году", - отметил руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов.

Отмечается, что железнодорожники также нашли возможность ввести новые прямые маршруты: Ивано-Франковск – Днепр, Запорожье – Ужгород, Кривой Рог – Ужгород и Сумы – Винница – путем продления существующих маршрутов поездов.

Приобрести билеты на дополнительные поезда можно в железнодорожных кассах или с помощью сервиса онлайн-продажи билетов.