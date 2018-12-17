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В Киеве частично перекрыли движение по Владимирскому спуску

09:19, 17 декабря 2018
Транспорт/Связь
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В Киеве частично перекроют Владимирский спуск / фото УНИАН

С 17 декабря в связи с началом работ по строительству мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» частично перекроют движение автотранспорта по Владимирскому спуску.

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Как сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации, движение частично перекроют в направлении Европейской площади (правая полоса движения).

Напомним, на Владимирской горке уже начались строительные работы по возведению пешеходно-велосипедного моста.

Новый мост, который соединит парк «Владимирская горка» с Аркой дружбы народов, планируют построить и открыть в конце весны следующего года.

"Мост соединит два туристических маршрута – парк «Владимирская горка» и парк «Крещатый» и будет служить исключительно для пешеходов и велосипедистов", - добавили в КГГА.

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Теги: #перекрытие дороги#перекрытие улиц в Киеве