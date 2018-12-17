"Запасаемся попкорном": журналист напророчила Крымскому мосту огромные проблемы

По ее словам, сейчас нельзя прогнозировать, как поведет себя мост во время зимы.

Крымский мост с наступлением холодов ждет первое серьезное испытание на прочность. Оккупанты уже фиксируют деформацию конструкций моста.

Об этом заявила журналист и блогер Лариса Волошина. По ее словам, сейчас нельзя прогнозировать, как поведет себя мост во время зимы, передает «Обозреватель».

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"Зима — очень важный период, потому что зимой в Азовском море образуются ледовые массы — вода с ледяной стружкой, которая движется из Азовского моря в Черное. Как будут двигаться эти массы через опоры моста, не повредят их, мы не знаем", — отметила она.

По словам Волошиной, российские и израильские исследователи ранее обнаружили "сдвиги в разные стороны" конструкций моста: "С одной стороны есть проседание на 80 мм, в других местах - изгибы моста вверх на 50 мм".

"Это искажение приведет к тому, что мост потеряет возможность эксплуатации. Чтобы мост упал, необходимо много времени, но до этого его уже нельзя будет эксплуатировать. В данном случае, это будет происходить постепенно. В определенный момент произойдет, что его просто нельзя будет использовать, особенно если они введут в действие железнодорожную колею. Если они вообще ее введут, потому что это систематические колебания, когда идет поезд", — подчеркнула она.

Блогер сообщила, что на Крымском мосту сейчас есть трудности с прохождением грузовиков, а чтобы проехать на автобусе, надо иметь специальное разрешение.

Волошина напомнила, что первый мост через Керченский пролив был построен после Второй мировой войны, по нему проезжали участники Ялтинской конференции, а сейчас он разрушен.

"Давайте запасаться попкорном и наблюдать", — подытожила она.