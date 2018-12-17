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В Украине упростили правила регистрации авто

11:39, 17 декабря 2018
Транспорт/Связь
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В Украине упростили регистрацию транспортных средств / фото УНИАН

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Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Согласно сообщению, отныне регистрация газобаллонного оборудования и выдача временного регистрационного талона при передаче права пользования авто не требует обязательного экспертного обзора.

Кроме того, обзор не надо проводить при регистрации новых транспортных средств, выбраковке авто и перерегистрации машины в связи с изменением личных данных, места жительства владельца.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году МВД зафиксировала подделку 1201 уникальных номеров автомобилей, в которых зашифрована информация о производителе, характеристиках автомобиля и годе его выпуска (VIN-кодов – УНИАН).

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Теги: #МВД#регистрация автомобилей