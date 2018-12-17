Автогаз в Украине продолжает дешеветь

Средняя стоимость сжиженного газа на АЗС в Украине снизилась до 14,33 грн/л.

Ряд сетей АЗС с 14 по 17 декабря снизили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-60 коп. за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, например, на АЗС Marshall в харьковском регионе стоимость автогаза снизилась на 30 копеек за литр, до 13,05 грн. В Киеве на АЗС Avantage 7 газ подешевел на 10 копеек за литр, до 13,25 грн, а на станциях «БРСМ-Нафта» – на 60 копеек за литр, до 13,99 грн. В полтавском регионе на АЗС BVS и «Автотранс» газ подешевел на 60 копеек за литр, до 13,84 грн.

Цены на LPG в сетях UPG и Glusco снизились до 14 и 14,1 грн за литр, соответственно.

На АЗС KLO и SOCAR в Киеве газ подешевел до 14,39 и 14,79 грн/л, соответственно.

Таким образом, по состоянию на 17 декабря средние цены на сжиженный газ в Украине снизились до 14,33 грн/л.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года цена на автогаз на АЗС в Украине достигла рекордных 16,99 грн за литр.

По мнению экспертов, причинами роста стоимости сжиженного газа на заправках являлся рост международных котировок, а также дефицит с импортными поставками.