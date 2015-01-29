ПЖД в 2014 году недополучила более 49 млн гривень за перевозку льготников

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, в 2014 году ПЖД перевезла 7,466 млн пассажиров льготных категорий на сумму 79,974 млн грн. При этом, компенсация за эти перевозки составила всего 30,496 млн грн.

По данным пресс-службы, всего за 2014 год Приднепровская магистраль перевезла 1,707 млн студентов на общую сумму 19,742 млн грн, 433,5 тыс. детей в возрасте 6-14 лет на сумму 6,244 млн грн; а также 5,325 млн пассажиров категорий, перевозку которых по социальным тарифам должны компенсировать местные органы власти, на сумму 53,987 млн грн.

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За льготные перевозки студентов Министерство образования и науки Украины в 2014 году возместило ПЖД 2,835 млн грн, что составляет 14,4% от необходимой суммы, и ни одной гривни - за перевозку детей 6-14 лет.

Местные госадминистрации компенсировали магистрали 27,661 млн грн, что составляет 51,2% от необходимой суммы.

Ранее УНИАН сообщал, что ПЖД недополучила 10 млн гривень за пригородные перевозки льготников.

Также сообщалось, что Приднепровская железная дорога в 2013 году недополучила 25,56 млн грн от местных бюджетов за перевозку льготников в пригородном сообщении.

Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок с 2008 по 2013 годы составили 33,5 млрд грн.

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом в соответствии с законодательством Украины осуществляется перевозка 25 льготных категорий граждан в полном объеме.

Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3,2 тыс. км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.