РФ развернула береговые батареи и ракетные комплексы для оккупации Азовского моря – Порошенко

По словам президента, армия является не просто атрибутом, а гарантией государственности.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация развернула береговые батареи и ракетные комплексы для перекрытия Керченского пролива, сконцентрировала войска вдоль границы с Украиной и силы для оккупации Азовского моря.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время встречи с профессорско-преподавательским составом и студенческим активом города Днепр.

«Мы не забудем жесткого урока 2014 года. Теперь мы знаем, что армия является не просто атрибутом, а гарантией государственности», - заявил он.

Порошенко объясняя необходимость введения военного положения в 10 областях Украины заявил, что «я имею абсолютно полную информацию о том, какие силы сконцентрированы вдоль российско-украинской границы, какие силы сконцентрированы в Азовском море для оккупации Азова, какие береговые батареи и ракетные комплексы установлены для атаки и перекрытия Керченского пролива».

Как сообщал УНИАН, после нападения России на украинские корабли в районе Керченского пролива с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.