ЕС направит миссию для оценки инфраструктуры Приазовья и Восточной Украины – Гройсман

Кабмин подписал с ЕС восемь соглашений в различных сферах, по которым ожидается поддержка в размере более 400 миллионов евро.

Европейский Союз направит в Украину техническую миссию для оценки состояния инфраструктуры Приазовья и Восточной Украины.

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Об этом во время общения с журналистами заявил премьер-министр Владимир Гройсман, подводя итоги сегодняшнего рабочего визита в Брюссель.

"Мы договорились, что будет оценочная миссия, которая приедет в Украину, чтобы посмотреть развитие инфраструктуры Приазовья и Восточной Украины. Это произошло в результате предыдущих договоренностей, которые были достигнуты президентом несколько лет назад в Брюсселе", - сказал он.

Премьер добавил, что сегодня Кабмин подписал с ЕС восемь соглашений в различных сферах, по которым ожидается существенная поддержка со стороны европейских партнеров.

"Общая цифра, я думаю, будет более 400 миллионов евро по разным проектам, которые Евросоюз будет нам помогать реализовывать", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, во время сегодняшнего визита в Брюссель Гройсман предложил Европейскому Союзу создать программы целенаправленной поддержки украинского Приазовья в рамках санкционной политики против России и мероприятий по восстановлению свободного судоходства в регионе и развития портов Бердянска и Мариуполя.