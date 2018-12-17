Boeing и Embraer окончательно договорились о создании совместного предприятия

Компании создадут совместное предприятие, 80% которого будет владеть Boeing, который заплатит Embraer $4,2 млрд.

Американская авиакосмическая корпорация Boeing и ее бразильский конкурент Embraer окончательно договорились о том, что Boeing получит контроль над подразделением Embraer по производству гражданских самолетов.

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Компании создадут совместное предприятие, 80% которого будет владеть Boeing, она заплатит Embraer $4,2 млрд, передает kommersant. В целом совместное предприятие (СП) оценивается в $5,3 млрд.

Boeing и Embraer подписали соглашение о создании СП еще в июле, тогда оно оценивалось $4,75 млрд. Соглашение еще требует одобрения бразильского правительства. В начале декабря бразильский суд заморозил создание СП до января 2019 года, суд рассмотрит это дело после вступления в должность избранного президента Бразилии Жаира Болсонару. При этом сам Болсонару и его помощники положительно отзывались о сделке, так что предполагается, что она будет одобрена бразильскими властями.