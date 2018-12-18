ЕС выделит Украине 60 миллионов евро на развитие инфраструктуры

Реализация данного проекта предусмотрена Инвестиционным планом Европейского Союза для Украины, который был утвержден 15 октября 2018 года.

Европейский Союз выделит 50 миллионов евро грантовых средств на повышение скорости, комфортности и экономичности перевозок, обеспечение безопасности движения на автомобильных дорогах в западном регионе Украины, а также дополнительно 10 миллионов евро в виде гранта для "Укрзализныци".

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Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил в Facebook.

"Подписано финансовое Соглашение "Транспортная связь в Украине - Фаза I" между Украиной и Европейским инвестиционным банком. Впервые на украинскую инфраструктуру мы получили не только кредит, но и грантовые безвозвратные средства Еврокомиссии, которые будут направлены на автодороги и железную дорогу. Проектом предусмотрено привлечение кредитных средств Европейского инвестиционного банка в размере 50 миллионов евро, а также грантовых средств Европейского Союза в объеме 50 миллионов евро на повышение скорости, комфортности и экономичности перевозок, а также обеспечение безопасности движения на автомобильных дорогах в западном регионе Украины. Дополнительно предусмотрено выделение для УЗ 10 миллионов евро тоже в виде гранта!", - написал он.

Омелян отметил, что средства будут направлены на улучшение автодорожного сообщения в западном регионе Украины (Львовская, Ривненская, Тернопольская области), строительство развязок, путепроводов и объездных дорог вокруг городов, повышение безопасности дорожного движения, внедрение контроля движения автотранспортных средств путем установки интеллектуальных транспортных систем (ИТС), разработку программ устранения узких мест железнодорожных перевозок, а также на исследование возможности создания сети взаимосвязанных логистических центров и мультимодальных терминалов в крупнейших транспортных узлах, пунктах пропуска через государственную границу Украины и стран ЕС.

"Реализация данного проекта предусмотрена Инвестиционным планом Европейского Союза для Украины, который был утвержден 15 октября 2018 года и который мы готовили больше года", - сообщил министр.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2017 года по результатам Брюссельского саммита Восточного партнерства Евросоюз и страны-партнеры согласовали ориентировочные карты, предусматривающие распространение Трансъевропейской опорной транспортной сети ЕС на территории стран Восточного партнерства в качестве основы транспортной взаимосвязи и определения общих инфраструктурных приоритетов.

В мае этого года Кабмин утвердил Национальную транспортную стратегию Украины до 2030 года Drive Ukraine 2030, целью которой является интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры.