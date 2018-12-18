Кабмин выделит 2,5 миллиарда для строительства метро на Виноградарь

Власти Киева планируют, что работы по строительству линии метро на Виноградарь продлятся до 2021 года.

Кабинет министров Украины сегодня примет решение о выделении 2,5 миллиарда гривень для строительства линии метро на столичный массив Виноградарь.

Читайте такжеВ Киеве появится пятая линия метро - СМИ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Владимир Гройсман сообщил на заседании правительства.

"Мы сегодня примем решение о том, чтобы поддержать один очень важный инфраструктурный проект столицы - строительство метро на Виноградарь. Сегодня мы принимаем решение, и 2,5 миллиарда гривень правительственной поддержки будут направлены на то, чтобы столица могла реализовать этот проект", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября КП "Киевский метрополитен" заключил договор о строительстве метро на Виноградарь с победителем тендера ОАО "Киевметрострой".

В рамках первой очереди работ на участке длиной почти 4 километра предполагается строительство двух станций - "Мостицкая" и "Проспект Правды" - и ответвления в сторону станции "Виноградарь" для дальнейшего продолжения линии.

Работы продлятся до 2021 года, а их бюджет составляет 5,993 миллиарда гривень.

Программой социально-экономического развития столицы на 2018-2020 годы на строительство линии метро на Виноградарь предусмотрено 2,5 миллиарда гривень.