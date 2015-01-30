Антимонопольный комитет снова приостановил конкурс по закупке угля для железных дорог

В частности, согласно сообщению АМКУ, комитет принял к рассмотрению жалобу львовской компании "Тепло-Холдинг" о нарушении "Укрзализнычпостачем" законодательства во время проведения закупки угля за госсредства, и приостановил процедуру закупки на срок до вынесения решения по жалобе.

В то же время, в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») подчеркнули, что такие действия АМКУ в очередной раз затягивают процесс закупки угля, в которых нуждаются железные дороги.

«29 января в 11:00 должно было состояться раскрытие конкурсных предложений по закупке каменного угля для железных дорог Украины на 2015 год, однако на пути снова стал Антимонопольный комитет Украины из-за жалобы того же самого предприятия «Тепло-Холдинг», по обращению которого АМКУ неоднократно отменял открытые торги по закупке угля в прошлом году. На этот раз конкурсные торги АМКУ не отменил, а приостановил. Решение об этом появилось накануне. В своем решении от 28 января постоянно действующая админколлегия АМКУ даже признала необоснованность жалобы «Тепло-Холдинг» о якобы дискриминационных требованиях в документации конкурсных торгов», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В сообщении отмечается, что на открытых торгах 29 января госпредприятие материально-технического обеспечения ж/д транспорта "Укрзализнычпостач" должно было раскрыть конкурсные предложения на поставку более 22 тыс. тонн угля для железнодорожной отрасли, что составляет 48% плана на 2015 год.

Читайте такжеСуд признал незаконным решение АМКУ об отмене конкурса по закупке угля для железных дорог"Из-за реакции АКМУ сроки снова затягиваются. Централизованно закупить каменный уголь госпредприятию "Укрзализнычпостач" не удается с февраля 2014 года, а самостоятельно железные дороги могут приобрести лишь небольшие объемы", - подытожили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября 2014 года Окружной административный суд города Киева признал незаконными действия Антимонопольного комитета Украины, который в прошлом году своим решением заблокировал процедуру закупки каменного угля из-за жалобы компании «Тепло-Холдинг», которая, в свою очередь, по данным «Укрзализныци», не обращалась в конкурсный комитет ведомства за получением документации торгов, разъяснением их условий и не подавала заявки на участие в конкурсе.