Украина и Беларусь восстанавливают речное судоходство

АМПУ и «Белтопэнерго» договорились о восстановлении речного судоходства.

Госпредприятие «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) и «Белтопэнерго» договорились о восстановлении речного судоходства между Украиной и Республикой Беларусь.

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Как сообщила пресс-служба АМПУ, соответствующая договоренность между двумя компаниями была достигнута в Киеве в понедельник, 17 декабря.

Отмечается, что реализация проекта направлена на развитие логистики и перевозки грузов между Украиной и Беларусью с использованием речного транспорта, создание новых рабочих мест и привлечение новых грузопотоков в морские порты Украины.

«АМПУ рассмотрит возможность проведения дноуглубительных работ на судоходных водных путях реки Днепр. Белорусская сторона предоставит нам информацию о планируемых объемах перевалки и параметрах обрабатываемых судов. Исходя из этого, мы проведем анализ финансово-экономической эффективности необходимых работ для достижения гарантированных глубин судового хода», - цитирует пресс-служба заместителя председателя АМПУ Дмитрия Роменского.

Согласно сообщению, «Белтопэнерго» планирует также предоставить украинским партнерам информацию о сроках строительства порта в Нижних Жарах (Гомельская область, Республика Беларусь).

«Компания также обязуется рассмотреть возможность обеспечения белорусскими поставщиками грузопотока, необходимого для окупаемости дноуглубительный работ», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, детали сотрудничества зафиксированы в меморандуме между двумя компаниями.

«С украинской стороны документ подписал заместитель главы Администрации морских портов Украины Дмитрий Роменский, с белорусской – генеральный директор «Белтопэнерго» Василий Варфоломеев. В церемонии подписания меморандума приняли участие заместитель министра инфраструктуры Украины по евроинтеграции Виктор Довгань и заместитель министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Ляхнович», - говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация проекта будет способствовать выполнению Дорожной карты по улучшению судоходства на реках Днепр и Припять в рамках проекта по восстановлению международного водного пути Е-40, решений Межправительственной украино-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Справка УНИАН. Администрация морских портов Украины начала работу в июне 2013 года, объединив госпредприятия, которые вошли в новую структуру путем выделения из них стратегических объектов портовой инфраструктуры и другого имущества. На материковой части Украины насчитывается 13 государственных морских портов. В частности, в Одесском регионе работают Одесский, Белгород-Днестровский порты, порт «Черноморск» и порт «Южный», в Николаевском регионе расположены Николаевский порт и стивидорная компания "Ольвия". Также Украина имеет свои порты в Азовском регионе – Мариупольский и Бердянский, а на Дунае их всего три – Ренийский, Измаильский и Усть-Дунайский. Порты Херсонского региона – Херсонский и Скадовский.

Порты аннексированного Россией в марте 2014 года Крымского полуострова – Керченский, Севастопольский, Феодосийский, Ялтинский и Евпаторийский.