Минфин ждет миллиардных поступлений от растаможки "евроблях"

В министерстве ожидают, что поступления в госбюджет от оформления автомобилей с иностранной регистрацией могут достичь 5-10 миллиардов гривень.

Поступления в государственный бюджет от оформления автомобилей с иностранной регистрацией могут достичь 5-10 миллиардов гривень.

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Как сообщила пресс-служба Минфина, об этом рассказал заместитель министра финансов Сергей Верланов.

"По нашим данным, на момент принятия закона в Украине находилось около 630 тысяч автомобилей на еврономерах. Государственный бюджет может получить с них от 5 до 10 миллиардов гривень, но многое зависит от того, когда именно их легализуют и легализуют ли вообще. При этом в законе есть четкая норма, которая соотносится с Бюджетным кодексом и Законом о государственном бюджете, по которой все эти платежи пойдут в Пенсионный фонд. Поэтому я хочу призвать всех автовладельцев помочь в его наполнении и позаботиться, таким образом, о своевременной выплате пенсий", - цитирует пресс-служба Верланова.

Также заместитель министра отметил, что ставки пошлины и акциза на растаможку авто снижены беспрецедентно, однако старых машин это не касается.

"Конечно, есть определенный предел, когда растаможка подержанного авто является экономически нецелесообразной. Как правило, это 13-20-летний возраст автомобиля. Если владельцы не захотят их растаможивать, пусть утилизируют или вывозят за пределы Украины",- отметил Варланов.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября в Украине вступили в силу законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля за перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации, которые были приняты Радой 8 ноября, 23 ноября - подписаны президентом.

В соответствии с текстом изменений в Налоговый кодекс, предусмотрено введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема.

Со дня вступления в силу вводится 90-дневный льготный период действия ставки 0,5 для расчета ставки налога за растаможку ранее ввезенных автомобилей.

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией неоднократно проводили акции протеста, требуя от правительства снизить стоимость растаможивания автомобилей и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.

По состоянию на 14 декабря таможни Государственной фискальной службы (ГФС) оформили около 2,8 тысячи автотранспортных средств с иностранной регистрацией по новым льготным условиям.