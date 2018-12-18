В Украине за год восстановили 3,8 тысячи километров дорог (инфографика)

На дороги государственного значения было направлено 23,8 млрд грн, на дороги местного значения – 11,5 млрд грн.

В Украине по итогам 2018 года восстановлено 3,8 тыс. км дорог, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

Согласно обнародованной инфографике, на дороги государственного значения было направлено 23,8 млрд грн, а на дороги местного значения – 11,5 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, ранее Омелян заявлял, что в этом году в Украине будет отремонтировано меньше дорог, чем планировалось, в связи с нехваткой финансирования от таможенного эксперимента и средств от спецконфискации. Планом на этот год предусматривалось отремонтировать 4 тыс. км дорог, однако в октябре министр прогнозировал, что будет отремонтировано 3,5 тыс. км.

По итогам 2017 года «Укравтодор» отремонтировал около 2,1 тыс. км дорог, что является рекордным показателем за последние 5 лет.