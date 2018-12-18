В Киеве завтра из-за открытия главной елки страны будут изменены маршруты некоторых троллейбусов

С 16.00 до 22.00 будет запрещено движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда и ул. Владимирской.

Завтра в столице в связи с зажжением на Софийской площади главной новогодней елки Украины будет изменены маршруты троллейбусов №№ 6, 16, 18.

Об этом сообщает коммунальное предприятие «Киевпастранс».

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19 декабря с 16.00 до 22.00 в связи с общегородским новогодними и рождественскими мероприятиями на Софийской площади и Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой) вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов №№ 6, 16, 18.

Так, движение троллейбусов организуется:

маршрута № 6 - от Минского массива ст. м «Лукьяновская»;

маршрута № 16 - от ул. Академика Туполева до Воздухофлотского путепровода;

маршрута № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря с 16.00 до 22.00 будет запрещено движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда и ул. Владимирской (от дома № 23 на ул. Софийской до Рыльского переулка).