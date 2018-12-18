Правительство обновило Морскую доктрину для усиления позиций Украины в Азовском и Черном морях

Доктрина призвана усилить позиции Украины в Азовском и Черном морях, Керченском проливе с учетом действий Российской Федерации как страны-агрессора.

Кабинет министров одобрил Морскую доктрину Украины на период до 2035 года, которая призвана усилить позиции Украины в Азовском и Черном морях, Керченском проливе с учетом действий Российской Федерации как страны-агрессора.

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Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил в Facebook.

«Это крайне важное решение для Украины, особенно учитывая агрессию РФ на Азове.

Доктрина разработана Министерством инфраструктуры и поддержана Минобороны, МВД, ГСЧС - всем правительством в целом. Новая доктрина должна усилить позиции Украины в Азовском и Черном морях, Керченском проливе с учетом действий Российской Федерации как страны-агрессора», - написал он.

Омелян отметил, что Украина не ослабит свои позиции на море, и не прекратят свою работу украинские порты.

«Обновленная Морская доктрина Украины - это комплексный стратегический документ, определяющий приоритеты последовательной морской политики Украины на долгосрочную перспективу. Новая доктрина является выполнением указа президента Петра Порошенко и решения СНБО по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях, и Керченском проливе. Меняется ситуация на море - меняет и Украина свою политику. Чем сильнее является давление, тем сильнее сопротивление. Как третий закон Ньютона», - написал министр.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что практическая поддержка пострадавших областей Украины из-за блокады Россией судоходства в Азовском море и Керченском проливе имеет большее значение, чем новые санкции в связи с этой блокадой.

Перед началом саммита ЕС Могерини заявила, что в Евросоюзе готовы расширить существенную помощь для Украины.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».