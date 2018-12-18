British Airways возобновляет рейсы в Пакистан впервые за 10 лет

В Великобритании живет более миллиона людей пакистанского происхождения, это самое большое сообщество пакистанской диаспоры в Европе.

Авиакомпания British Airways заявляет, что возобновит рейс в Пакистана со следующего лета.

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Это произойдет через 10 лет после приостановки полетов из-за опасений относительно безопасности, передает радио Свобода. 18 декабря британский перевозчик указал, что с июня 2019 года будет выполнять три полета в неделю из лондонского аэропорта «Хитроу» в пакистанскую столицу Исламабад.

British Airways прекратила работу в Пакистане в 2008 году – после осуществленного самоубийцей взрыва, жертвами которого в исламабадском отеле Marriott стало более 50 человек.

В Великобритании живет более миллиона людей пакистанского происхождения, это самое большое сообщество пакистанской диаспоры в Европе.